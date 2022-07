La Tunisia volta pagina con una costituzione presidenziale (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 25 luglio un referendum servirà ad approvare la costituzione che trasformerà il paese in un regime presidenziale. Il “popolo” sembra avere ancora fiducia nel presidente Kais Saied, ma la deriva autoritaria è all’orizzonte. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 25 luglio un referendum servirà ad approvare lache trasformerà il paese in un regime. Il “popolo” sembra avere ancora fiducia nel presidente Kais Saied, ma la deriva autoritaria è all’orizzonte. Leggi

Pubblicità

analistapercaso : #Terrorismo, #Stoltenberg (#NATO): 'Per la prima volta abbiamo approvato un pacchetto di aiuti alla #Mauritania e alla #Tunisia'. - BotMauritania : RT @BossolaMauro: Al vertice #NATO di #Madrid saranno presenti per la prima volta anche partner esterni alla regione euro-atlantica, come #… - BossolaMauro : Al vertice #NATO di #Madrid saranno presenti per la prima volta anche partner esterni alla regione euro-atlantica,… - totallyfictive : RT @Venomous_Idra: Voglio chiedere umilmente scusa a Mahmood per non aver apprezzato subito Baci dalla Tunisia. Adesso ogni volta che la as… - Venomous_Idra : Voglio chiedere umilmente scusa a Mahmood per non aver apprezzato subito Baci dalla Tunisia. Adesso ogni volta che… -