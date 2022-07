Isola dei serpenti, che cosa è e perché è importante che sia ucraina (Di venerdì 1 luglio 2022) I russi hanno lasciato l’Isola dei serpenti, avamposto strategico al largo di Odessa che avevano conquistato poco dopo l'invasione. Mosca dice di volersi concentrare sul Donbass. Esulta il presidente Zelensky: «Passo dopo passo li spingeremo fuori dal nostro mare, dalla nostra terra, dal nostro cielo» Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 luglio 2022) I russi hanno lasciato l’dei, avamposto strategico al largo di Odessa che avevano conquistato poco dopo l'invasione. Mosca dice di volersi concentrare sul Donbass. Esulta il presidente Zelensky: «Passo dopo passo li spingeremo fuori dal nostro mare, dalla nostra terra, dal nostro cielo»

