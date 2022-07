Inter, Onana: “Felice di far parte di questo club, spero di raggiungere traguardi importanti” (Di venerdì 1 luglio 2022) “Sono molto Felice di far parte di questo grande club, questa famiglia è una grande istituzione”. Si presenta così Andre’ Onana ai microfoni di Inter.tv dopo l’ufficialità dell’accordo con i nerazzurri. “Essere qui per me è il top e speriamo in futuro di poter raggiungere traguardi importanti” ha aggiunto. “Ho parlato con Eto’o diverse volte, mi ha sempre detto che l’Inter è perfetta per me – racconta l’ex Ajax -. Per questo quando ho saputo dell’offerta non ho mai avuto dubbi. L’Inter ha sempre avuto buoni portieri, tra i quali quello che gioca attualmente. Sono tranquillo, è una grande sfida e il tempo dirà se sarò riuscito a vincerla. Ma sono molto fiducioso”. Infine, un messaggio ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) “Sono moltodi fardigrande, questa famiglia è una grande istituzione”. Si presenta così Andre’ai microfoni di.tv dopo l’ufficialità dell’accordo con i nerazzurri. “Essere qui per me è il top e speriamo in futuro di poter” ha aggiunto. “Ho parlato con Eto’o diverse volte, mi ha sempre detto che l’è perfetta per me – racconta l’ex Ajax -. Perquando ho saputo dell’offerta non ho mai avuto dubbi. L’ha sempre avuto buoni portieri, tra i quali quello che gioca attualmente. Sono tranquillo, è una grande sfida e il tempo dirà se sarò riuscito a vincerla. Ma sono molto fiducioso”. Infine, un messaggio ...

Pubblicità

FBiasin : 1 luglio: l’#Inter ha depositato i contratti di #Onana, #Mkhitaryan, #Asllani, #Lukaku. Tra breve #Bellanova. I ne… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'Inter ha un nuovo portiere: depositato il contratto di Onana ?? - SimoneTogna : Nuovo murales a Milano. Eto’o incorona #Onana: “Il re è già a Milano”. E #Ibra osserva rassegnato la scena. #inter… - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ??Onana: “Lotteremo per vincere tutto, qui e in Europa, perchè questa squadra, questo Club merita tutto il meglio e con i g… - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ??Onana: “Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno, per tutti i messaggi che ho ricevuto. So che la stagione non è stata… -