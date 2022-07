«Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi» ha scritto l’attore accanto allo scatto con il fidanzato Alessandro Franchini (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo il matrimonio di Alberto Matano, il Pride Month, giugno, si è chiuso con un coming out. Luca Calvani ha ufficializzato via social la sua relazione con il fidanzato Alessandro Franchini. l’attore ha condiviso su Instagram uno scatto insieme al partner confermando i rumors e le indiscrezioni che già da tempo circolavano sulla sua vita sentimentale. Coming out: cosa fare, cosa evitare guarda le foto Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo il matrimonio di Alberto Matano, il Pride Month, giugno, si è chiuso con un coming out. Luca Calvani ha ufficializzato via social la sua relazione con ilha condiviso su Instagram unoinsieme al partner conndo i rumors e le indiscrezioni che già dacircolavano sulla sua vita sentimentale. Coming out: cosa fare, cosa evitare guarda le foto Leggi anche › ...

Pubblicità

glucosata : Luca Calvani fa coming out: «Il tempo si ferma e vedo solo luce» - AriesCro : RT @gayit: Luca Calvani fa coming out e presenta il fidanzato: 'Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi' - FinarMariasole : RT @VanityFairIt: L'attore e conduttore toscano fa coming out su Instagram svelando la sua relazione con l'imprenditore Alessandro Franchin… - infoitcultura : Il coming out di Luca Calvani e la foto con Alessandro: Il tempo si ferma e vedo solo luce, noi -