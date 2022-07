Hong Kong, la rivoluzione «dentro» la Cina (Di venerdì 1 luglio 2022) Revolution of Our Times, dal 30 giugno al cinema, racconta le rivolte iniziate nel marzo 2019 contro il governo filocinese di Carrie Lam. La parola d'ordine è Be Water, Essere acqua, e disperdersi ovunque per non far fermare la lotta a Hong Kong, tornata 25 anni fa alla Cina Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 luglio 2022) Revolution of Our Times, dal 30 giugno al cinema, racconta le rivolte iniziate nel marzo 2019 contro il governo filocinese di Carrie Lam. La parola d'ordine è Be Water, Essere acqua, e disperdersi ovunque per non far fermare la lotta a, tornata 25 anni fa alla

