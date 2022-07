Guida agli eventi da non perdere questo weekend (Di venerdì 1 luglio 2022) Le tre giorni di «Clamore Festival» e «Bergamo Festival». La chiusura di «Festival Danza Estate». Omar Sosa e Ernesttico duo a «Lazzaretto Estate» 2022 e i Marlene Kuntz a «Bergamo NXT Station». Poi «Treviglio Vintage», «Dirama» di Legambiente, «Taragnafest», Federico Buffa a Castione, le «Grazielliadi», «La collezione impermanente #3.0» della GAMeC e poi teatro, visite Guidate e tanto altro. Per un finesettimana coi fiocchi (non di neve: vi piacerebbe con questo caldo, eh?) Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 1 luglio 2022) Le tre giorni di «Clamore Festival» e «Bergamo Festival». La chiusura di «Festival Danza Estate». Omar Sosa e Ernesttico duo a «Lazzaretto Estate» 2022 e i Marlene Kuntz a «Bergamo NXT Station». Poi «Treviglio Vintage», «Dirama» di Legambiente, «Taragnafest», Federico Buffa a Castione, le «Grazielliadi», «La collezione impermanente #3.0» della GAMeC e poi teatro, visitete e tanto altro. Per un finesettimana coi fiocchi (non di neve: vi piacerebbe concaldo, eh?)

Pubblicità

PlayStationBit : Secondo avversario per #Trackmania grazie a @Ubisoft, che regala tantissimi contenuti agli utenti e lancia tante in… - tveffe : ???????????????????? la Guida agli Episodi della seconda stagione di #SupermanAndLois con la sinossi dell'episodio S02E15 'Wa… - maxnimis : @Niko_Guida @RiccardoJ89 Chiellini merita un discorso a parte...è stato l'anima della Juve ma a quell'età è fisiolo… - alice_cosm : RT @FrancescaNevis: Per la serie «i consigli non scadono mai» qui c’è un post con qualche consiglio di lettura made in @Einaudieditore che… - Einaudieditore : RT @FrancescaNevis: Per la serie «i consigli non scadono mai» qui c’è un post con qualche consiglio di lettura made in @Einaudieditore che… -