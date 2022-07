Federica Pellegrini intramontabile | visione dal basso statuaria in costume – FOTO

Pubblicità

angelomangiante : #Paltrinieri lo metto vicino a Nadal, Federer, Valentino Rossi, Messi, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo o Ja… - Eurosport_IT : ??x5 ??x3 ??x4 Gregorio Paltrinieri raggiunge quota 12 medaglie ai mondiali e supera Federica Pellegrini (11):… - Eurosport_IT : Con l'argento di oggi nella 5km, Greg raggiunge Federica Pellegrini a 1?1? medaglie ai Mondiali ???????? @mafaldina88… - corriereveneto : La nuotatrice veneta raggiante in abito da sera per un servizio fotografico con il futuro marito - davidemelchio : RT @angelomangiante: #Paltrinieri lo metto vicino a Nadal, Federer, Valentino Rossi, Messi, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo o Jacob… -

Sky Sport

L'addio al nubilatoa inizio giugno era volata a Formentera con un gruppo di amiche che le aveva organizzato l'addio al nubilato ed erano stati scatti in spiaggia o in barca tra i sorrisi, ...Grandi aspettative per la Nazionale italiana, al primo evento dopo l'addio di, ma con tanti campioni che puntano all'oro. Un ruolo da protagonista nell'Estate Azzurra di Sky Sport ... Federica Pellegrini, che festa per l'addio al nubilato: tutte a Formentera! FOTO Presentata la XXVI edizione, riconoscimenti a Casey Stoner e Federica Pellegrini. Il 5 luglio talk show a Palazzo Vecchio, il 7 la cerimonia a Castiglion Fiorentino ...Il conto alla rovescia, per il matrimonio che si celebrerà a fine agosto a Venezia, è già partito. Intanto la campionessa veneta del nuoto Federica Pellegrini si concede un viaggio a Lisbona, tra le s ...