F1 | Silverstone | Sainz il più veloce nelle libere 2 | poi Hamilton e Norris - Sport - Formula1 - quotidiano net

Pubblicità

SkySportF1 : ?? Sainz si prende le FP2 a Silverstone alle sue spalle Hamilton e Norris I risultati ? - SkySportF1 : ?? Seconde libere, Ferrari subito all’attacco ???? Leclerc e Sainz al comando a Silverstone LIVE ?… - Italiaracing : Nel 2° turno libero #F1 #BritishGP il miglior tempo è di #Sainz #Ferrari - SportRepubblica : F1, Silverstone: Sainz con la Ferrari il più veloce nelle libere del venerdì davanti a Hamilton - ledicoladelsud : Sainz il più veloce nel venerdì di libere a Silverstone -

Lewis Hamilton took second place in practice for the British Grand Prix. The seven-time world champion, who has been at the centre of Formula One’s racism row which has dominated the build-up to this ...Sainz (Ferrari) 1'42"967. 4. Poca azione in pista per via del maltempo, sulla Ferrari dello spagnolo montati ultimo turbo, MGU-K e H disponibili… Leggi ...