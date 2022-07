Calciomercato Cagliari, obiettivo rinforzare la difesa: occhi su Barba del Benevento (Di venerdì 1 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù devono rinforzare la difesa e avrebbero messo gli occhi su Barba del Benevento Dopo la cessione di Andrea Carboni al Monza e l’addio di Luca Ceppitelli, arrivato alla naturale scadenza del contratto, il Cagliari deve per forza di cosa rinforzare il reparto difensivo. Come riporta Gianluca Di Marzio il nome nuovo per la difesa rossoblù è quello di Federico Barba in uscita dal Benevento. Sul giocatore anche il Pisa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022): i rossoblù devonolae avrebbero messo glisudelDopo la cessione di Andrea Carboni al Monza e l’addio di Luca Ceppitelli, arrivato alla naturale scadenza del contratto, ildeve per forza di cosail reparto difensivo. Come riporta Gianluca Di Marzio il nome nuovo per larossoblù è quello di Federicoin uscita dal. Sul giocatore anche il Pisa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

nicita_roc : Vedere disgregarsi una squadra come il #Cagliari, che giorno dopo giorno perde pezzi, mette un enorme tristezza… - CagliariNews24 : Futuro Ceppitelli, tre squadre di Serie A interessate all’ex difensore del #Cagliari - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Cagliari - Barba è il nome nuovo per la difesa #SerieB - psb_original : Calciomercato Cagliari - Barba è il nome nuovo per la difesa #SerieB - CagliariNews24 : Calciomercato #Cagliari: per la difesa c’è il nome di Federico Barba. Le ultime -