Belotti non è più un calciatore del Torino: “da oggi le nostre strade si separano”, la lettera dei granata (Di venerdì 1 luglio 2022) Andrea Belotti non è più un calciatore del Torino, l’attaccante si è svincolato dopo la decisione di non rinnovare il contratto con i granata. E’ stata una storia d’amore bellissima, il Gallo è riuscito a trascinare il Torino con gol e grandi prestazioni. Solo le ultime stagioni sono state un po’ sottotono, anche a causa di qualche infortunio di troppo. Belotti è in contatto con altre squadre, in Italia e all’estero, e può essere considerato uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Da oggi è ufficialmente libero, come confermato dal Torino con un comunicato ufficiale. “Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Andreanon è più undel, l’attaccante si è svincolato dopo la decisione di non rinnovare il contratto con i. E’ stata una storia d’amore bellissima, il Gallo è riuscito a trascinare ilcon gol e grandi prestazioni. Solo le ultime stagioni sono state un po’ sottotono, anche a causa di qualche infortunio di troppo.è in contatto con altre squadre, in Italia e all’estero, e può essere considerato uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Daè ufficialmente libero, come confermato dalcon un comunicato ufficiale. “Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, dalesi ...

