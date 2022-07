“Ballando con le stelle”, gran colpo di Milly Carlucci: arriva l’ex del più grande della tv (Di venerdì 1 luglio 2022) Milly Carlucci sta mettendo a punto il cast di “Ballando con le stelle”, il noto programma del sabato sera che tornerà in onda il prossimo autunno. In queste ore è saltata fuori l’indiscrezione di concorrente top che la conduttrice avrebbe chiamato per attirare ancor più telespettatori. Si è vociferato nei giorni scorsi di Iva Zanicchi, ma l’ultimo nome in ordine di tempo uscito è di quelli decisamente clamorosi, che lasciano a bocca aperta. Lei è l’ex moglie di un big della tv. Di chi si tratta? Eccoci pronti a soddisfare la vostra curiosità. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Gabriel Garko, una nuova avventura per l’attore: dove lo rivedremo il prossimo inverno Cosa bolle in pentola? Cosa in serbo Milly Carlucci per il ... Leggi su tvzap (Di venerdì 1 luglio 2022)sta mettendo a punto il cast di “con le”, il noto programma del sabato sera che tornerà in onda il prossimo autunno. In queste ore è saltata fuori l’indiscrezione di concorrente top che la conduttrice avrebbe chiamato per attirare ancor più telespettatori. Si è vociferato nei giorni scorsi di Iva Zanicchi, ma l’ultimo nome in ordine di tempo uscito è di quelli decisamente clamorosi, che lasciano a bocca aperta. Lei èmoglie di un bigtv. Di chi si tratta? Eccoci pronti a soddisfare la vostra curiosità. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Gabriel Garko, una nuova avventura per l’attore: dove lo rivedremo il prossimo inverno Cosa bolle in pentola? Cosa in serboper il ...

Pubblicità

zazoomblog : Ballando con le stelle 2022 i primi concorrenti: dopo Iva Zanicchi c’è anche Gabriel Garko - #Ballando #stelle… - comingsoonit : Dopo che #Footloose, il film di Herbert Ross del 1984 diventato cult per il ballo di #KevinBacon, va in tendenza su… - zazoomblog : “Ballando con le stelle” 2022 spunta il nome clamoroso. Grande conquista di Milly Carlucci - #“Ballando #stelle”… - occhio_notizie : Ballando con le Stelle 2022, annunciati i primi 4 concorrenti ufficiali #ballandoconlestelle2022 #concorrenti… - AntoDamiano1996 : Leggevo un tweet che sperava in Paltrinieri a Ballando con le Stelle. Io sinceramente spero di vederlo solo per ved… -