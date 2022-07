Aversa, preso lo scippatore seriale della Chevrolet: è un 40enne disoccupato (Di venerdì 1 luglio 2022) Arrestato lo scippatore seriale di Aversa che aveva seminato il panico nel centro storico della città normanna. Nel corso del pomeriggio del 30 giugno 2022, a Teverola, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della “misura cautelare della custodia in carcere”, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Arrestato lodiche aveva seminato il panico nel centro storicocittà normanna. Nel corso del pomeriggio del 30 giugno 2022, a Teverola, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione“misura cautelarecustodia in carcere”, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

