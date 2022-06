Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all'8 luglio 2022: Raffaele viene scoperto, ecco da chi (Di giovedì 30 giugno 2022) Il segreto di Raffaele, che sta animando le ultime puntate di Un posto al sole, sarà destinato ad essere scoperto e le conseguenze saranno molto gravi per tutta la famiglia Giordano. Le anticipazioni dal 4 all'8 luglio 2022, infatti, svelano che Viola vedrà il portiere di Palazzo Palladini armeggiare con il pc di Eugenio e lui le racconterà di essere sotto ricatto da parte dei camorristi. Nel frattempo, Nicotera avrà un nuovo confronto con Tregara e subito dopo si recherà a Milano per delle indagini, mentre Raffaele solleciterà Viola a non raccontare al magistrato la verità. L'uomo, inoltre, inviterà la ragazza a trasferirsi a casa sua e di Ornella insieme ad Antonio, durante l'assenza di Eugenio. In seguito, Nunzio confesserà a Franco che lui e ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 giugno 2022) Il segreto di, che sta animando le ultime puntate di Unal, sarà destinato ad esseree le conseguenze saranno molto gravi per tutta la famiglia Giordano. Ledal 4 all'8, infatti, svelano che Viola vedrà il portiere di Palazzo Palladini armeggiare con il pc di Eugenio e lui le racconterà di essere sotto ricatto da parte dei camorristi. Nel frattempo, Nicotera avrà un nuovo confronto con Tregara e subito dopo si recherà a Milano per delle indagini, mentresolleciterà Viola a non raccontare al magistrato la verità. L'uomo, inoltre, inviterà la ragazza a trasferirsi a casa sua e di Ornella insieme ad Antonio, durante l'assenza di Eugenio. In seguito, Nunzio confesserà a Franco che lui e ...

