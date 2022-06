Superbonus 110% prorogato Ecco per quali lavori è previsto | consulta la GUIDA e tutte le SCADENZE

Pubblicità

fattoquotidiano : Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qual… - ParoliereP : RT @LucioMM1: Critiche a #Draghi *al di fuori del tema COVID * 1) politica dei bonus folle 2) politica green (PNRR e transizione energetic… - veratto_A : RT @max77739508: Il #superbonus110 , quella cosa che ha mantenuto l'Italia in piedi e quel 'genio' di #Draghi lo sta togliendo. Questo non… - PaoloAcciai : Decreto PNRR 2, via libera dalla Camera. Introdotta una modifica normativa al Superbonus - Sismabonus acquisti. Pre… - hronir : RT @LucioMM1: Critiche a #Draghi *al di fuori del tema COVID * 1) politica dei bonus folle 2) politica green (PNRR e transizione energetic… -

Alt definitivo ad ogni possibile proroga del, arriva lo stop dal Governo. Per quanto la maggioranza si stia ancora dividendo sul punto, l 'esecutivo ora è irremovibile. L'obiettivo apprezzabile di voler rendere più efficienti e ......anche i lavori non agevolati con il%. Concludendo, quindi, non vi è alcuna correzione dei termini e nemmeno un divieto, del tutto assente nelle disposizioni richiamate riconducibili al,...Soldi finiti, truffe, sanzioni ai condomini e il Governo dice stop al Superbonus 110. Nessuna possibilità di proroga ma come fare per terminare i lavoriIl dettato letterale della norma pare propendere sulla possibilità che con l’inizio dei lavori successivamente al 30 giugno sia possibile fruire della detrazione maggiorata per le spese sostenute entr ...