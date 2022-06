“Sono incinta di due coppie di gemelli identici”. Il fenomeno rarissimo (Di giovedì 30 giugno 2022) Ashley Ness, 35 anni, ha scoperto di essere incinta a febbraio, quando si è recata dal suo ginecologo per rinnovare la prescrizione di un anticoncezionale. Due settimane dopo, ha anche scoperto che era incinta di due coppie di gemelli identici. Come ha raccontato a People, la ragazza si trovava in sala d’attesa dopo l’ecografia quando la dottoressa è tornata: “Mi ha detto: “Hai detto a qualcuno che stai per avere due gemelli?”. E io: “Perché?” E lei: “Puoi aspettare a dirlo a tutti?””. Così ha fatto ripartire l’ecografia“, ha detto Ness. “E mi dice: “Tesoro, qui ci Sono davvero quattro bambini”“. Dopo ulteriori esami, i dottori hanno visto quattro bambini in due sacchi di placenta, indicando due gruppi di gemelli identici. Si tratta di ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 30 giugno 2022) Ashley Ness, 35 anni, ha scoperto di esserea febbraio, quando si è recata dal suo ginecologo per rinnovare la prescrizione di un anticoncezionale. Due settimane dopo, ha anche scoperto che eradi duedi. Come ha raccontato a People, la ragazza si trovava in sala d’attesa dopo l’ecografia quando la dottoressa è tornata: “Mi ha detto: “Hai detto a qualcuno che stai per avere due?”. E io: “Perché?” E lei: “Puoi aspettare a dirlo a tutti?””. Così ha fatto ripartire l’ecografia“, ha detto Ness. “E mi dice: “Tesoro, qui cidavvero quattro bambini”“. Dopo ulteriori esami, i dottori hanno visto quattro bambini in due sacchi di placenta, indicando due gruppi di. Si tratta di ...

