Scacchi | Torneo dei Candidati 2022 | Nepomniachtchi batte anche Firouzja | Ding Liren unico inseguitore Crolla Caruana

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’undicesimo turno deldeia Madrid potrebbe aver, se non risolto ogni possibile questione, quantomeno reso la situazione molto chiara. Quinta vittoria per Ian: il russo sfrutta alcune serie inesattezze di Alireza, con il Neroil francese e, rimanendo tre partite da giocare, è sempre più il maggior candidato (appunto) a sfidare Magnus Carlsen per il titolo mondiale. Un’altra volta. Il suo principale avversario, incredibilmente, diventa il cinese, alla terza vittoria in tre giorni e in clamorosa rimonta, ma c’èlo scontro diretto di domani con l’americano Hikaru Nakamura che potrebbe cambiare molte cose. ALIREZA-IAN ...

L'undicesimo turno del Torneo dei Candidati 2022 a Madrid potrebbe aver, se non risolto ogni possibile questione, quantomeno reso la situazione molto chiara. Quinta vittoria per Ian Nepomniachtchi: il ...L'Italia ha conquistato il bronzo ai mondiali seniores di scacchi che si sono appena conclusi ad Acqui Terme in provincia di Alessandria. Gli azzurri hanno ottenuto l'inatteso terzo posto battendo all ...