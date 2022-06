“Non ti azzardare”. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, finisce male: partono denunce (Di giovedì 30 giugno 2022) Belen Rodriguez diffida Antonino Spinalbese? A lanciare la bomba è stato “Investigatore social” (Alessandro Rosica) che in un post su Instagram ha svelato questo pesante retroscena. Antonino che nelle ore scorse sembra aver ufficializzato la sua nuova fidanzata. Lei si chiama La Giulia Tordini. A rivelarlo è stato il portale Whoopsee. Giulia è founder e creative director del marchio di gioielli “Leda Madera”. Non solo, è anche sorella di Giorgia, creative director di “The Attico”, il noto marchio di moda fon dato insieme a Gilda Ambrosio. E Belen? È un periodo d’oro per lei, tornata accanto al marito Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese non è stato più un mistero la sua vicinanza ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)diffida? A lanciare la bomba è stato “Investigatore social” (Alessandro Rosica) che in un post su Instagram ha svelato questo pesante retroscena.che nelle ore scorse sembra aver ufficializzato la sua nuova fidanzata. Lei si chiama La Giulia Tordini. A rivelarlo è stato il portale Whoopsee. Giulia è founder e creative director del marchio di gioielli “Leda Madera”. Non solo, è anche sorella di Giorgia, creative director di “The Attico”, il noto marchio di moda fon dato insieme a Gilda Ambrosio. E? È un periodo d’oro per lei, tornata accanto al marito Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago. Dopo la fine della storia connon è stato più un mistero la sua vicinanza ...

