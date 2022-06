Napoli, rubò un gratta e vinci da mezzo milione di euro a una donna di 69 anni: condannato a 5 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) Cinque anni di carcere e 3200 euro di multa: è la condanna emessa dal giudice di Napoli Emilia Di Palma nei confronti di Vincenzo Scutellaro, il 58enne accusato di aver sottratto un “gratta e vinci” da 500mila euro a una 69enne nella tabaccheria di via Materdei, a Napoli, il 2 settembre 2021. La sentenza è giunta al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. La Procura di Napoli aveva chiesto sei anni di carcere e una multa di 5mila euro. Come il Riesame prima di lei, il sostituto procuratore, durante la sua requisitoria, ha definito “tragicomica” la vicenda che ha visto protagonista Scutellaro e che ha fatto praticamente il giro del mondo. Per il pm il comportamento post ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Cinquedi carcere e 3200di multa: è la condanna emessa dal giudice diEmilia Di Palma nei confronti di Vincenzo Scutellaro, il 58enne accusato di aver sottratto un “” da 500milaa una 69enne nella tabaccheria di via Materdei, a, il 2 settembre 2021. La sentenza è giunta al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. La Procura diaveva chiesto seidi carcere e una multa di 5mila. Come il Riesame prima di lei, il sostituto procuratore, durante la sua requisitoria, ha definito “tragicomica” la vicenda che ha visto protagonista Scutellaro e che ha fatto praticamente il giro del mondo. Per il pm il comportamento post ...

