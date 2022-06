Moto2: Come tornare in lotta per il titolo? Chiedere ad Augusto Fernandez (Di giovedì 30 giugno 2022) Le ultime due gare, Germania ed Olanda, hanno certificato la rinascita dello spagnolo Augusto Fernandez . Il #37, grazie anche ai problemi nei quali è incappato Celestino Vietti, si è rilanciato in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 30 giugno 2022) Le ultime due gare, Germania ed Olanda, hanno certificato la rinascita dello spagnolo. Il #37, grazie anche ai problemi nei quali è incappato Celestino Vietti, si è rilanciato in ...

Pubblicità

mattiamaestri46 : @Nicola89144151 @Formula1Co @Milly_Sunshine Più che altro è che con questi orari e con il lavoro non riesco a segui… - giroveloce : @AlessioPiana130 Fortuna che c'è Canepazzo Binder che gli ha reso giusto onore. 'Non so come, ma ci ha bombati entr… - gian_carbonara : @idontknow82771 @chichigallon Per come è strutturato adesso il motomondiale, con una moto2 molto molto propedeudica… - antuan_rinaldi : È una Moto2 che rende sempre più riconoscibili i piloti di testa: Augusto davanti fa ritmo come nessun altro, Ogura… - DBDeiman : In questo campionato Augusto Fernandez sta emergendo alla distanza, candidandosi come un serio pretendente al titol… -