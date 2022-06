“Milly fa il gran colpo”. Ballando con le stelle: arriva lei, l’ex del più grande della tv (Di giovedì 30 giugno 2022) Milly Carlucci e Ballando con le stelle, concorrente top e inaspettato in arrivo nella prossima edizione. Ciò che sta emergendo in queste settimane e in questi giorni è che la conduttrice televisiva voglia superare se stessa e presentare al pubblico un cast da ricordare a lungo. Si è vociferato nei giorni scorsi di Iva Zanicchi, ma l’ultimo nome in ordine di tempo uscito fuori è di quelli clamorosi. Lei è l’ex moglie di un big della tv, che dunque potrebbe sbarcare nel seguitissimo programma di Rai1. Milly Carlucci e Ballando con le stelle, concorrente a sorpresa in vista. Intanto, nei giorni scorsi Raimondo Todaro è stato riconfermato ad Amici di Maria De Filippi e il ballerino e insegnante spegne per la seconda volta tutte le speranze di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)Carlucci econ le, concorrente top e inaspettato in arrivo nella prossima edizione. Ciò che sta emergendo in queste settimane e in questi giorni è che la conduttrice televisiva voglia superare se stessa e presentare al pubblico un cast da ricordare a lungo. Si è vociferato nei giorni scorsi di Iva Zanicchi, ma l’ultimo nome in ordine di tempo uscito fuori è di quelli clamorosi. Lei èmoglie di un bigtv, che dunque potrebbe sbarcare nel seguitissimo programma di Rai1.Carlucci econ le, concorrente a sorpresa in vista. Intanto, nei giorni scorsi Raimondo Todaro è stato riconfermato ad Amici di Maria De Filippi e il ballerino e insegnante spegne per la seconda volta tutte le speranze di ...

