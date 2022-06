Luca Argentero sbarca a Striscia la notizia: al suo fianco Alessandro Siani (Di giovedì 30 giugno 2022) Forte del successo di DOC – Nelle tue mani, seguito in Tv da milioni di telespettatori e già in attesa della terza stagione, Luca Argentero si appresta ad affrontare una nuova avventura professionale. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, avrà la possibilità di mettere in mostra il suo talento anche in veste di conduttore in una delle trasmissioni storiche della nostra Tv: Striscia la notizia. L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione Tv, al via da settembre da parte di Piersilvio Berlusconi, e confermato dal blog Davidemaggio.it, sempre in prima linea sulle novità che riguardano il piccolo schermo e i suoi protagonisti. Del resto, da sempre Antonio Ricci, ideatore del Tg satirico, è abituato a variare chi siede dietro al bancone e già recentemente ... Leggi su diredonna (Di giovedì 30 giugno 2022) Forte del successo di DOC – Nelle tue mani, seguito in Tv da milioni di telespettatori e già in attesa della terza stagione,si appresta ad affrontare una nuova avventura professionale. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, avrà la possibilità di mettere in mostra il suo talento anche in veste di conduttore in una delle trasmissioni storiche della nostra Tv:la. L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione Tv, al via da settembre da parte di Piersilvio Berlusconi, e confermato dal blog Davidemaggio.it, sempre in prima linea sulle novità che riguardano il piccolo schermo e i suoi protagonisti. Del resto, da sempre Antonio Ricci, ideatore del Tg satirico, è abituato a variare chi siede dietro al bancone e già recentemente ...

