LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro di Arnaldi/Passaro nel doppio maschile di tennis! Bocchi d’argento nel triplo (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.37 ATLETICA – Nullo all’ultimo lancio per Bianchetti che chiude al sesto posto nel getto del peso. 21.34 PUGILATO – L’azzurro Salvatore Cavallaro sfida il padrone di casa algerino Younes Nemouchi nella semifinale dei 75 kg. 21.31 ATLETICA – Nel disco la croata Tolj con 64.71 va al comando, secondo posto per la portoghese Da Silva Ca con 63.05, terzo posto per la turca Becerek a 61.96: Strumillo si migliora a 55.93 ed è quinta. Fortuna colleziona quattro nulli su quattro lanci 21.28 – ATLETICA – Argento per la portoghese Bazolo in 11?36, bronzo per la cipriota Fotoupolou in 11?42. Hooper chiude al quinto posto in 11?61, Bellinazzi chiude al settimo posto in 11?71. 21.25 – ATLETICA – Ancora un trionfo africano con la egiziana Hemida che non lascia scampo alle rivali e vince in 11?10. Azzurre giù dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.37 ATLETICA – Nullo all’ultimo lancio per Bianchetti che chiude al sesto posto nel getto del peso. 21.34 PUGILATO – L’azzurro Salvatore Cavallaro sfida il padrone di casa algerino Younes Nemouchi nella semifinale dei 75 kg. 21.31 ATLETICA – Nel disco la croata Tolj con 64.71 va al comando, secondo posto per la portoghese Da Silva Ca con 63.05, terzo posto per la turca Becerek a 61.96: Strumillo si migliora a 55.93 ed è quinta. Fortuna colleziona quattro nulli su quattro lanci 21.28 – ATLETICA – Argento per la portoghese Bazolo in 11?36, bronzo per la cipriota Fotoupolou in 11?42. Hooper chiude al quinto posto in 11?61, Bellinazzi chiude al settimo posto in 11?71. 21.25 – ATLETICA – Ancora un trionfo africano con la egiziana Hemida che non lascia scampo alle rivali e vince in 11?10. Azzurre giù dal ...

