LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: Folorunso ottima quarta, Vallortigara si ferma a 1.89m, assente Jacobs (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:31 Partiti gli 800m femminili! 20:29 Nel salto con l’asta Nilsen, Braz e Obiena hanno superato i 5.73m, con Duplantis e Lavillenie che hanno deciso di passare DIRETTAmente alla misura successiva. 20:27 Iniziato anche il salto in lungo femminile, con Malaika Mihambo che fa segnare subito un buon 6.72m. 20:24 NOOOOO! Vallortigara sbaglia anche il terzo tentativo a 1.93m. Gara sottotono dell’azzurra, che con 1.89m si deve accontentare della sesta piazza. 20:22 Lancio debole di Weber, vittoria per Anderson Peters e classifica invariata dopo l’ultimo lancio. 20:21 Chopra resta secondo con 86.84m, adesso è tutto nelle mani di Weber. 20:20 Peters si ferma a 87.36m e non riesce a fare meglio di 90.31m, resta comunque in testa in attesa di Chopra e Weber. 20:19 Nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:31 Partiti gli 800m femminili! 20:29 Nel salto con l’asta Nilsen, Braz e Obiena hanno superato i 5.73m, con Duplantis e Lavillenie che hanno deciso di passaremente alla misura successiva. 20:27 Iniziato anche il salto in lungo femminile, con Malaika Mihambo che fa segnare subito un buon 6.72m. 20:24 NOOOOO!sbaglia anche il terzo tentativo a 1.93m. Gara sottotono dell’azzurra, che con 1.89m si deve accontentare della sesta piazza. 20:22 Lancio debole di Weber, vittoria per Anderson Peters e classifica invariata dopo l’ultimo lancio. 20:21 Chopra resta secondo con 86.84m, adesso è tutto nelle mani di Weber. 20:20 Peters sia 87.36m e non riesce a fare meglio di 90.31m, resta comunque in testa in attesa di Chopra e Weber. 20:19 Nel ...

