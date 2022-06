Le tre donne che stanno salvando la democrazia americana (Di giovedì 30 giugno 2022) L’eccellente Bill Kristol, commentatore politico di centro-destra, già fondatore del “Weekly Standard” e ora a “The Bulwark”, ha fatto la provocazione giusta, twittando una frase da “democrazia in America” di Tocqueville: «Se mi chiedessero a chi io attribuisca il merito della singolare prosperità e della crescente forza di questo popolo, io risponderei alla superiorità delle sue donne». E prima della citazione ha scritto semplicemente tre nomi: Cheney. Hutchinson. Pelosi. Ovvero la Speaker democratica che ha fortissimamente voluto l’istituzione della Commissione per indagare i moventi e le responsabilità all’origine dei fatti del 6 gennaio 2021, con l’attacco insurrezionale armato al Campidoglio, dove il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence doveva vidimare la regolarità delle elezioni di novembre e la successione di Joe Biden sulla poltrona di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 giugno 2022) L’eccellente Bill Kristol, commentatore politico di centro-destra, già fondatore del “Weekly Standard” e ora a “The Bulwark”, ha fatto la provocazione giusta, twittando una frase da “in America” di Tocqueville: «Se mi chiedessero a chi io attribuisca il merito della singolare prosperità e della crescente forza di questo popolo, io risponderei alla superiorità delle sue». E prima della citazione ha scritto semplicemente tre nomi: Cheney. Hutchinson. Pelosi. Ovvero la Speaker democratica che ha fortissimamente voluto l’istituzione della Commissione per indagare i moventi e le responsabilità all’origine dei fatti del 6 gennaio 2021, con l’attacco insurrezionale armato al Campidoglio, dove il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence doveva vidimare la regolarità delle elezioni di novembre e la successione di Joe Biden sulla poltrona di ...

