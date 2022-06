Laboratorio Sanità 20/30 a Napoli: nuove tecnologie per l’assistenza (Di giovedì 30 giugno 2022) Arriva a Napoli il 7 e 8 luglio il “Laboratorio Sanita’ 20/30”, tappa fondamentale verso il 17/o Forum Risk Management in Sanita’. L’evento, si legge in una nota, si fa in Campania, considerata “una grande regione del Sud che ha dimostrato di saper ben ripartire dopo un lungo commissariamento e che ha gestito con grande efficacia l’emergenza pandemica, dimostrando di avere tutti i numeri per parlare al Paese a nome del Mezzogiorno dove, con la pandemia, sono aumentate ancora di piu’ aree di poverta’ e diseguaglianze”. Il Laboratorio si svolge a Città della Scienza, promosso dalla Fondazione Gutenberg per l’Innovazione e la sicurezza in Sanita’, in collaborazione con AGE.NA.S. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, con il patrocinio dell‘Istituto Superiore di Sanità, la Regione Campania, il Comune di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Arriva ail 7 e 8 luglio il “Sanita’ 20/30”, tappa fondamentale verso il 17/o Forum Risk Management in Sanita’. L’evento, si legge in una nota, si fa in Campania, considerata “una grande regione del Sud che ha dimostrato di saper ben ripartire dopo un lungo commissariamento e che ha gestito con grande efficacia l’emergenza pandemica, dimostrando di avere tutti i numeri per parlare al Paese a nome del Mezzogiorno dove, con la pandemia, sono aumentate ancora di piu’ aree di poverta’ e diseguaglianze”. Ilsi svolge a Città della Scienza, promosso dalla Fondazione Gutenberg per l’Innovazione e la sicurezza in Sanita’, in collaborazione con AGE.NA.S. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, con il patrocinio dell‘Istituto Superiore di, la Regione Campania, il Comune di ...

