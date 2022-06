I giovani di Ultima Generazione bloccano il Grande raccordo anulare | così si fa disobbedienza civile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) di Luca Graziani “Una rivolta è in fondo il linguaggio di chi non viene ascoltato”. Sul proprio sito gli attivisti diprendono in prestito una massima del dottor King per sostenere gli scopi delle loro dimostrazioni, sempre più frequenti e discusse. A Roma tre soltanto nell’settimana: mercoledì 22, lunedì 20 e ancor prima giovedì 16 giugno. Il copione è sempre lo stesso, al grido di “no gas, no carbone” nell’ora di puntail traffico del, dopo aver già fatto visita a Milano, Padova e Massa Carrara. La prima protesta nella capitale, volendo essere precisi, risale al dicembre dello scorso anno quando l’organizzazione non era ancora indipendente, ma una costola dell’internazionale ambientalista Extinction ...