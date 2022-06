Google è stato accusato di non rispettare il GDPR nel processo di registrazione dell’account (Di giovedì 30 giugno 2022) Guai in arrivo per Google. Questa volta, a colpire il gigante delle tecnologie sono delle accuse sulla presunta violazione del GDPR da parte della piattaforma. I gruppi per i diritti dei consumatori in Europa hanno, infatti, presentato una nuova serie di rimostranze contro Google in merito al rispetto della privacy dei suoi utenti. Nello specifico, hanno accusato l’azienda di presentare “una combinazione di design ingannevole”, durante il processo di registrazione dell’account. Il problema? Accettando la richiesta, gli utenti acconsentirebbero a un trattamento esteso e invasivo dei loro dati. Google è stato accusato di non rispettare quanto stabilito dal GDPR Secondo le accuse, le ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 giugno 2022) Guai in arrivo per. Questa volta, a colpire il gigante delle tecnologie sono delle accuse sulla presunta violazione delda parte della piattaforma. I gruppi per i diritti dei consumatori in Europa hanno, infatti, presentato una nuova serie di rimostranze controin merito al rispetto della privacy dei suoi utenti. Nello specifico, hannol’azienda di presentare “una combinazione di design ingannevole”, durante ildi. Il problema? Accettando la richiesta, gli utenti acconsentirebbero a un trattamento esteso e invasivo dei loro dati.di nonquanto stabilito dalSecondo le accuse, le ...

