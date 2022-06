Giappone: caldo record a Tokyo con 36,4 gradi (Di giovedì 30 giugno 2022) Avvio di estate rovente a Tokyo, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i 36,4 gradi: il record per il mese di giugno da quando sono iniziate le statistiche, nel lontano 1875. Oltre al caldo - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Avvio di estate rovente a, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i 36,4: ilper il mese di giugno da quando sono iniziate le statistiche, nel lontano 1875. Oltre al- ...

Pubblicità

oml_nobue : @argang5 Ciao?? E una vacanza? Rilassati e divertiti?? Il Giappone è caldo?? - YuniFiori : C'è una 'Tuyu' in Giappone nel mese di giugno. Piove ogni giorno. Fa troppo caldo dopo quello! I fiori e gli alber… - ereike05 : Il mondo sta letteralmente soffocando per il troppo caldo e per la siccità senza precedenti che minaccia di aggrava… - annamariamoscar : L’ondata di calore che ha messo sotto scacco l’Italia non è sola: dall’Artico al Giappone, il cal… - greenMe_it : L’ondata di calore che ha messo sotto scacco l’Italia non è sola: dall’Artico al Giappone, il caldo batte tutti i r… -