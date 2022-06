Galli: “Non penso che il Milan si farà scappare Maldini e Massara” (Di giovedì 30 giugno 2022) Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti in scadenza di contratto. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 giugno 2022) Filippo, ex difensore del, ha parlato di Paoloe Frederic, dirigenti in scadenza di contratto. Le dichiarazioni

Pubblicità

Gazzetta_it : Filippo Galli sicuro: 'La firma arriverà, il #Milan non può perdere #Maldini e Massara' - MilanLiveIT : #Milan - Filippo #Galli: 'Penso che la situazione si possa risolvere a breve. Non credo che uno slittamento di qual… - PianetaMilan : .@filippogalli5 a @Gazzetta_it: “Non penso che il @acmilan si farà scappare #Maldini e #Massara” - #ACMilan #Milan… - Eh__tweet : @stacce2021 Anche questa non è una novità. E in passato non è servito a schiodarli dalla singola cifra percentuale.… - peterkama : Filippo Galli: 'Maldini e Massara meritavano rinnovo alla fine del campionato' Sì... MA C'E' UN CAMBIO DI PADRONI..… -