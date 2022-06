Donnarumma, addio e nuova destinazione? L’agente svela tutto (Di giovedì 30 giugno 2022) Donnarumma in bilico tra il rinnovo con il club e l’addio, L’agente fa chiarezza sul suo futuro: ecco cosa sta accadendo. Donnarumma pensa al futuro e a cosa gli riserveranno i prossimi mesi. Specialmente perché tutto appare ancora in bilico tra la permanenza e l’addio al club. A tal proposito, il suo agente Enzo Raiola Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 giugno 2022)in bilico tra il rinnovo con il club e l’fa chiarezza sul suo futuro: ecco cosa sta accadendo.pensa al futuro e a cosa gli riserveranno i prossimi mesi. Specialmente perchéappare ancora in bilico tra la permanenza e l’al club. A tal proposito, il suo agente Enzo Raiola Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : ?? Antonio #Donnarumma in bilico tra l'addio e la permanenza al #Padova: Enzo #Raiola, in qualità di suo agente, fa… - soloxmilanisti : Massara su Donnarumma: 'Il suo addio? Scelta difficile, ma siamo felici di Maignan' - donnie_darko82 : @Gaucho_RN Scusami Donnarumma e Chalanoglu andavano pure rinnovati? Kessie 8 milioni? Ma addio e grazie al cazzo. U… - sportli26181512 : Monza, Galliani: 'Cragno ok, Pinamonti difficile e c'è un problema liste. Spiace per l'addio al Milan di Donnarumma… - cmdotcom : #Monza, #Galliani: '#Cragno ok, #Pinamonti difficile e c'è un problema liste, solo #Pessina è cresciuto qui. Spiace… -