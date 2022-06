"Cuore spezzato". Il doloroso messaggio di Elena Sofia Ricci (Di giovedì 30 giugno 2022) Quello di Elena Sofia Ricci sembra un vero e proprio messaggio struggente, che spezza il Cuore. L'attrice di Che Dio ci aiuti, la fiction prodotta da Lux Vide ricorda una collega scomparsa. E lo fa sui social, dove spesso viene raccontata senza mezzi termini quello che accade nella vita: gioie e dolori. Elena Sofia Ricci pubblica una foto dell'attrice che non c'è più, una frase secca e netta: “Ciao Chiara”. Stop. Nulla di più. Poi un emoticon di un Cuore spezzato. Questo, in pratica, è il saluto che la Ricci rivolge alla collega. Non si sa ancora chi sia la donna, ma dalle prima informazioni sembra che abbia frequentato l'Accademia nazionale d'arte drammatica a Roma insieme a Luca Zingaretti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Quello disembra un vero e propriostruggente, che spezza il. L'attrice di Che Dio ci aiuti, la fiction prodotta da Lux Vide ricorda una collega scomparsa. E lo fa sui social, dove spesso viene raccontata senza mezzi termini quello che accade nella vita: gioie e dolori.pubblica una foto dell'attrice che non c'è più, una frase secca e netta: “Ciao Chiara”. Stop. Nulla di più. Poi un emoticon di un. Questo, in pratica, è il saluto che larivolge alla collega. Non si sa ancora chi sia la donna, ma dalle prima informazioni sembra che abbia frequentato l'Accademia nazionale d'arte drammatica a Roma insieme a Luca Zingaretti ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? 'Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da #Wimbledon a causa del risultato positivo del test… - rtl1025 : ???'Ho il cuore spezzato per gli americani che hanno perso il diritto fondamentale di assumere decisioni informate'… - SMalponte : @realmadrid @KAKA Il giorno in cui il mio cuore si è spezzato per sempre ?? - SoloEsclusivInt : Voglio il colosso brasiliano, muovetevi. Sono pronto ad affidargli il mio povero cuore spezzato (Skri ??) che poi do… - musicaddicted__ : Diciamo che il video di Chiello che esulta e canta per una squadra che non è la Juventus FC mi ha leggermente spezzato il cuore. ?? -