Covid oggi Sardegna | 2 733 contagi e zero morti | bollettino 30 giugno

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.733 i nuovidainsecondo ildi, 30. Non si registrano invece nuovi decessi. 2.522 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.091 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( +3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (+4) mentre sono 25327 i casi di isolamento domiciliare (+1589). L'articolo proviene da Italia Sera.

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - RadioItalia : 'Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio! #covid' Forza Ama! ???? - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - debdeb1973 : RT @EnricoFaraboll1: OGGI 94.165 POSITI AL COVID. -29 giugno 2020, senza 'vaccino', +126 positivi. -29 giugno 2021, con il 56% della pop… - livelifeVale : RT @RadioItalia : 'Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio! #covid' Forza Ama! ????

'Dopo 7 giorni,finalmente mi sento meglio! #Grazie sempre al mio amico Prof. #fabiomosca'. Amadeus positivo al, come sta Il conduttore avrebbe contratto una forma con ......e di screening che non è stato possibile erogare durante il periodo della pandemia da- 19. ... anche alla luce del provvedimento di, per promuovere questo modo semplice di prenotarsi". Con ... Covid, news. Bozza sul lavoro privati: mascherine e smart working per i fragili. LIVE Coronavirus Marche, aumenta numero nuovi casi con tasso incidenza oltre 700. Due decessi registrati nelle ultime 24 ore - picenotime.it - IT