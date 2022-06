(Di giovedì 30 giugno 2022) , arrestato. Diceva che era per una ragazzina malata. Un uomo si spacciava per Ispettore della Guardia di Finanza, ed è stato sorpreso a Colleferro dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma mentre si faceva consegnare una somma di, dal titolare di un’impresa, dopo aver affermato che l’importo sarebbe servito a far fronte a un costoso intervento chirurgico all’estero della figlia di un suo collega. Tutto frutto di un’invenzione. I Finanzieri della locale Compagnia, dopo alcuni riscontri, hanno avviato accertamenti per risalire all’identità dell’uomo, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Velletri per i reati di truffa e sostituzione di persona. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

italiaserait : Castelli, falso finanziere intascava denaro da un imprenditore -

Italia Sera

... che pazientemente trasportavano i barili di vino provenienti daiRomani, per i bivacchi ... per abuso di credulità popolare, truffa,, circonvenzione di incapace, ecc. Nella tradizione ...... del Monte Nebo che custodisce le memorie di Mosè; deidei Crociati lungo la Strada dei re;... Il bacino di questomare è situato circa 430 metri sotto il livello del mare, il punto più ... Castelli, falso finanziere intascava denaro da un imprenditore Castelli, falso finanziere intascava denaro da un imprenditore, arrestato. Diceva che era per una ragazzina malata. Un uomo si spacciava per Ispettore della Guardia di Finanza, ed è stato sorpreso a C ...L'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi sarà testimone dell'accusa nel processo sul crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 per ...