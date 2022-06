Calciomercato Milan | tre acquisti in casa del Psg!

(Di giovedì 30 giugno 2022) In attesa di scoprire il futuro di Maldini e Massara, e il tanto agognato rinnovo che dovrebbe legarli alper altri due anni (più uno), i rossoneri continuano a monitorare diversi profili, per quando il mercato entrerà ufficialmente nel vivo, con l’arrivo di luglio. Il, ormai lo sappiamo, basa il proprio mercato sulle occasioni ghiotte: offerte low cost, esuberi, e giocatori che siano pronti a rilanciarsi. Qui, entra in scena il Psg. Il club parigino, infatti, ha bisogno di sfoltire la rosa e abbassare il mostruoso monte ingaggi, aggravato dal rinnovo a cifre record di Mbappe. Per questo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo avrebbe individuato tre possibili nomi in uscita da Parigi su cui muoversi: Draxler, Diallo, Kehrer.Draxler Psg Quello di Julian Draxler è il nome più emozionante. Il ...

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, @renatosanches35 si allontana: si è promesso al @PSG_inside - calciomercatoit : ???? Ilario Di Giovambattista avvisa i tifosi del #Milan: 'Ci arrivano dei messaggi che sono delle sensazioni che di… - cmdotcom : #Milan, presentata l'ultima offerta per il rinnovo di #Maldini: valutazioni in corso, ma la firma arriverà - DanyMalkInter : RT @cmdotcom: #Botman : ' #Newcastle ? Mi è sembrato meglio del #Milan , volevo gli inglesi già a gennaio' - yointazz : RT @DavideLusinga: ?? Frederic #Massara ha lasciato Casa #Milan direzione Rimini, dove sarà ospite all'inaugurazione del Calciomercato. -

Vi avevamo raccontato come la giornata di ieri non avesse ancora prodotto la fumata bianca per il futuro di Maldini e Massara. Filtra comunque ottimismo dalla ... Calciomercato Milan – Difesa e attacco, i rossoneri guardano al futuro