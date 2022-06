Calciomercato Lazio, cessione Vavro: vicino l’accordo col Copenaghen. I dettagli (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti sarebbero vicini a una cessione importante. Quella di Vavro al Copenaghen Lazio e Copenaghen continuano a trattare per trovare una quadra al trasferimento in Danimarca di Denis Vavro. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, le parti sembrano ormai vicine ad un’intesa che permetterebbe ai biancocelesti di liberarsi del difensore considerato ormai un esubero. Lotito e Tare chiedono 4.5 milioni per il cartellino, il Copenaghen ha messo sul piatto 3.7 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Filtra ottimismo per la buona chiusura dell’affare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022): i biancocelesti sarebbero vicini a unaimportante. Quella dialcontinuano a trattare per trovare una quadra al trasferimento in Danimarca di Denis. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, le parti sembrano ormai vicine ad un’intesa che permetterebbe ai biancocelesti di liberarsi del difensore considerato ormai un esubero. Lotito e Tare chiedono 4.5 milioni per il cartellino, ilha messo sul piatto 3.7 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Filtra ottimismo per la buona chiusura dell’affare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

