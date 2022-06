“Vogliono il Draghi bis per fregare di nuovo gli elettori”: la denuncia di Travaglio (Video) (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – Le grandi manovre per apparecchiare il Draghi bis sono iniziate già da tempo. È il proverbiale segreto di Pulcinella: Pd, Di Maio e centristi vari bramano un posto al sole per altri cinque anni, e chi può garantirglielo è proprio l’ex governatore della Bce. Anche se questo vuol dire fottersene della volontà degli elettori. A rimarcare quello che tutti sanno, ma che pochi Vogliono ammettere, è stato Marco Travaglio, che non ha mai fatto mistero di detestare Draghi e il suo obiettivo di commissariare la politica italiana. Il pensiero unico Intervenuto ieri alla puntata di Otto e mezzo, il direttore del Fatto Quotidiano si è soffermato sulle dichiarazioni di Beppe Grillo, il quale ha rivelato che il premier spesso lo chiama per parlargli male di Conte e per portarlo dalla propria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – Le grandi manovre per apparecchiare ilbis sono iniziate già da tempo. È il proverbiale segreto di Pulcinella: Pd, Di Maio e centristi vari bramano un posto al sole per altri cinque anni, e chi può garantirglielo è proprio l’ex governatore della Bce. Anche se questo vuol dire fottersene della volontà degli. A rimarcare quello che tutti sanno, ma che pochiammettere, è stato Marco, che non ha mai fatto mistero di detestaree il suo obiettivo di commissariare la politica italiana. Il pensiero unico Intervenuto ieri alla puntata di Otto e mezzo, il direttore del Fatto Quotidiano si è soffermato sulle dichiarazioni di Beppe Grillo, il quale ha rivelato che il premier spesso lo chiama per parlargli male di Conte e per portarlo dalla propria ...

