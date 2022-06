Verona, lascia il cane in macchina al sole e va in piscina: morto Rhodesian Ridgeback. Denunciata la padrona (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un cane, lasciato per troppe ore in macchina sotto il sole cocente, è morto. È successo ieri pomeriggio, 28 giugno, fuori dalle piscine Santini a Verona. Non è bastato l’intervento della polizia, in seguito a una segnalazione da parte di un passante, a salvare il Rhodesian Ridgeback. I vigili, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, dopo aver visto l’animale sofferente all’interno dell’auto, hanno rotto il finestrino con un estintore per estrarlo. Ma il cane è morto poco dopo. Il mezzo era posteggiato nel parcheggio di fronte alla piscina. In pieno pomeriggio la temperatura esterna ha raggiunto i 36 gradi, quella interna all’auto è arrivata fino a 50 gradi e non ha permesso al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Unto per troppe ore insotto ilcocente, è. È successo ieri pomeriggio, 28 giugno, fuori dalle piscine Santini a. Non è bastato l’intervento della polizia, in seguito a una segnalazione da parte di un passante, a salvare il. I vigili, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, dopo aver visto l’animale sofferente all’interno dell’auto, hanno rotto il finestrino con un estintore per estrarlo. Ma ilpoco dopo. Il mezzo era posteggiato nel parcheggio di fronte alla. In pieno pomeriggio la temperatura esterna ha raggiunto i 36 gradi, quella interna all’auto è arrivata fino a 50 gradi e non ha permesso al ...

