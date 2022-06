Ultime Notizie – M5S, Sibilia: “Governo? Vogliono buttarci fuori, quindi è il momento di restare” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Ci sono spinte che tendono a buttarci fuori, ma anche atteggiamenti da chiarire, noi continuiamo a fare il nostro lavoro per i cittadini. Proprio perché ci sono spinte così forti per buttarci fuori e il momento più importante per restare e dare voce a chi non ne ha”. Così il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia all’Adnkronos, lasciando la sede di Campo Marzio. “Nessuno pensi di mandare in pensione battaglie come il rdc, il superbonus, il salario minimo liberandosi del M5S”. “Restiamo nel Governo”. Niente appoggio esterno? “Ma no, che senso avrebbe…”. Così all’Adnkronos la ministra alle politiche giovanili, Fabiana Dadone, lasciando la sede di Campo Marzio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Ci sono spinte che tendono a, ma anche atteggiamenti da chiarire, noi continuiamo a fare il nostro lavoro per i cittadini. Proprio perché ci sono spinte così forti pere ilpiù importante pere dare voce a chi non ne ha”. Così il sottosegretario all’Interno Carloall’Adnkronos, lasciando la sede di Campo Marzio. “Nessuno pensi di mandare in pensione battaglie come il rdc, il superbonus, il salario minimo liberandosi del M5S”. “Restiamo nel”. Niente appoggio esterno? “Ma no, che senso avrebbe…”. Così all’Adnkronos la ministra alle politiche giovanili, Fabiana Dadone, lasciando la sede di Campo Marzio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 94.165 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - sole24ore : ?? Nell’ambito dell’aumento della presenza militare in #Europa gli #Usa invieranno in Italia un contingente per la d… - PaolaRgnm : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 94.165 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… -