Ultime Notizie – Ius Scholae | FdI | Lega sia coerente e arrivi fino in fondo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Le questioni Iuse cannabis agitano il governo? “Ora vediamo, ed è il nostro auspicio, se i nostri alleati dellaavranno la coerenza di arrivare ine creare di nuovo le condizioni per un centrodestra forte, coeso, convincente e per questo vincente. Come Giorgia Meloni ha sempre voluto. Siamo convinti che sui principi e i valori ‘violati’ in queste norme non ci siano mediazioni o compromessi possibili”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, commentando la dichiarazione del capogruppo dellaRiccardo Molinari secondo il quale “la sinistra ha minato alle basi quelli che sono stati i presupposti dell’ingresso dellain un governo di unità nazionale”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #VolodymyrZelensky: «#Russia Stato terrorista, fuori dall’#Onu» - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - VesuvioLive : Pizza, il presidente Pace dopo il caso Briatore: ” A Napoli dovrebbe costare di più” - PianetaMilan : @acmilan, valore della maglia raddoppiato in un anno: tutti i dati #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Il Sole 24 ORE

' In 2 - 3 giorni non ci saranno i picchi delle48 ore, quindi 35 - 37 gradi. Un caldo intenso e anomalo ma non come oggi'. Caldo, nuovo picco settimana prossima La prossima settimana forse il ...ANCONA - Turismo, spettacoli, cultura, bellezze naturali: cosa fare in questa estate 2022 Una ricca sceta di risposte la offre ' Destinazione Marche ', in omaggio domani (giovedì 30 giugno) con il ... Ucraina ultime notizie. Erdogan a Biden: «Apriremo corridoi per il grano» Saponara e la Fiorentina andranno avanti insieme: rinnovo sulla base di una stagione e opzione per una seconda per l'ex Spezia, che a Firenze è tornato a livelli importanti, tanto da guadagnarsi la co ...La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha visitato oggi la Comunità di Sant'Egidio a Roma. All’incontro con Marco Impagliazzo e una delegazione della Comunità, era ...