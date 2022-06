Ue: accordo su stop vendita auto diesel e benzina dal 2035 - Economia - quotidiano.net (Di mercoledì 29 giugno 2022) stop auto diesel e benzina: la svolta Roma, 29 giugno 2022 - La fumata bianca è arrivata in piena notte. I ministri Ue dell'Ambiente, riuniti a Lussemburgo, hanno trovato l'accordo per il maxi ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022): la svolta Roma, 29 giugno 2022 - La fumata bianca è arrivata in piena notte. I ministri Ue dell'Ambiente, riuniti a Lussemburgo, hanno trovato l'per il maxi ...

Pubblicità

RaiNews : Il consiglio dei ministri dell'Ambiente dei Paesi Ue ha trovato l'accordo, nella notte - Agenzia_Ansa : l ministri Ue dell'Ambiente hanno raggiunto l'intesa sul pacchetto di misure per il clima che prevede la riduzione… - LaRagione_eu : Il Consiglio dei ministri #UE ha raggiunto un accordo nella notte sul pacchetto di misure '#FitFor55' per il #clima… - classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 storie di giornata dalla redazione di Caffè Affari, con @elisaapiazza: ??Cautela sui… - telodogratis : Accordo nell’Ue per lo stop ai motori a combustione nel 2035 -