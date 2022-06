“Tra noi è finita”. Le due giovani della tv italiana si dicono addio tra lo stupore dei fan (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ariete e Jenny De Nucci, relazione finita. Un vero e proprio colpo durissimo per i fan della cantante e dell’attrice italiane, che dunque si sono dette ufficialmente addio. A comunicare tutto in maniera ufficiale è stata Jenny, che attraverso il social network Instagram ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi follower che presumibilmente, stando a quanto è stato possibile intuire dal suo commento, le stavano segnalando diverse cose inerenti l’artista, balzata agli onori della cronaca per aver supportato una sua fan a fare coming out. Dunque, Ariete e Jenny De Nucci, relazione finita in modo definitivo. In un’Instagram story dell’attrice la notizia che comunque stava circolando da qualche giorno. A proposito di addii, c’è stata una rottura anche tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini. Francesco ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ariete e Jenny De Nucci, relazione. Un vero e proprio colpo durissimo per i fancantante e dell’attrice italiane, che dunque si sono dette ufficialmente. A comunicare tutto in maniera ufficiale è stata Jenny, che attraverso il social network Instagram ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi follower che presumibilmente, stando a quanto è stato possibile intuire dal suo commento, le stavano segnalando diverse cose inerenti l’artista, balzata agli onoricronaca per aver supportato una sua fan a fare coming out. Dunque, Ariete e Jenny De Nucci, relazionein modo definitivo. In un’Instagram story dell’attrice la notizia che comunque stava circolando da qualche giorno. A proposito di addii, c’è stata una rottura anche tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini. Francesco ...

