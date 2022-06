Superbonus, l’alt del Governo: stop a fondi per nuove proroghe (Di mercoledì 29 giugno 2022) Entro la fine di giugno “è prevista la presentazione al Parlamento del disegno di legge di assestamento di bilancio, con l’aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica. In tale occasione il Governo valuterà la fattibilità finanziaria di ulteriori misure per calmierare il costo dell’energia a valere sulla restante parte dell’anno”. Così, il Ministero dell’Economia nell’aggiornamento del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Entro la fine di giugno “è prevista la presentazione al Parlamento del disegno di legge di assestamento di bilancio, con l’aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica. In tale occasione ilvaluterà la fattibilità finanziaria di ulteriori misure per calmierare il costo dell’energia a valere sulla restante parte dell’anno”. Così, il Ministero dell’Economia nell’aggiornamento del L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

annamariabusia : Superbonus 110, l’alt del governo: stop ad altri fondi per nuove proroghe- - ElioLannutti : Superbonus 110%, il governo: no ad altri fondi per nuove proroghe - studiomarzocchi : Ultima Ora: Superbonus 110, l’alt del governo: stop ad altri fondi per nuove proroghe #economia #italia #governo… - REstaCorporate : RT @newsfinanza: Superbonus 110, l’alt del governo: stop ad altri fondi per nuove proroghe - newsfinanza : Superbonus 110, l’alt del governo: stop ad altri fondi per nuove proroghe -