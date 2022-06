Pubblicità

giannicuzzani : RT @ChiranAngelgela: @DScattola Circa 2000 migranti subsahariani hanno tentato dal Marocco di entrare nell'enclave spagnola di Melilla, sca… - ROGER45051311 : RT @ChiranAngelgela: @DScattola Circa 2000 migranti subsahariani hanno tentato dal Marocco di entrare nell'enclave spagnola di Melilla, sca… - zombiepinscher : RT @ChiranAngelgela: @DScattola Circa 2000 migranti subsahariani hanno tentato dal Marocco di entrare nell'enclave spagnola di Melilla, sca… - ChiranAngelgela : @DScattola Circa 2000 migranti subsahariani hanno tentato dal Marocco di entrare nell'enclave spagnola di Melilla,… - alex_bee_99 : Maaaaaa desiderare di essere sotterrati, schiacciati, soffocati, pestati da una persona… è malato? -

QUOTIDIANO NAZIONALE

I cinquanta disperati trovati invece cadaveri sul grande autotreno fermo sulla Quintana Road non lontano da San Antonio, però sono tutti morti asfissiati o addiritturadai corpi degli ...Secondo l'Associazione marocchina per i diritti umani (AMDH) e la spagnola Caminando Fronteras sono al momento 27 i deceduti, presumibilmente, dopo essere rimasti intrappolati ... Schiacciati e soffocati nel camion Così sono morti 50 migranti in Texas Provenivano da Messico e Honduras, la strage più grave nella storia del Paese. I repubblicani contro Biden: colpa sua ...Lutto a Villa Regina Mundi di Treviso per la tragica morte di suor Eligia, al secolo Giulietta Cambus. La suora aveva 87 anni e, mercoledì 22 giugno, è stata trovata senza vita ...