Papa Francesco | “In Ucraina barbari attacchi | finisca questa folle guerra”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 giugno 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Porto ogni giorno nel cuore la cara e martoriata, che continua ad essere flagellata da, come quello che ha colpito il centro commerciale di Kremenchuk. Prego perchépossa vedere presto la fine, e rinnovo l’invito a perseverare, senza stancarsi, nella preghiera per la pace: che il Signore apra quelle vie di dialogo che gli uomini non vogliono o non riescono a trovare! E non trascuriamo di soccorrere la popolazione, tanto sofferente”. E’ quanto ha affermato(foto) a proposito dellatra Russia ein corso ormai da febbraio. L'articolo L'Opinionista.