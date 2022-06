Palinsesti Rai Sport, autunno 2022: l’offerta è Mondiale! Novità nei programmi della domenica su Rai 2 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Paola Ferrari Sarà un autunno 2022 nel segno dei Mondiali di calcio (senza l’Italia), ma non solo. Alla presentazione dei Palinsesti Rai della prossima stagione tv, anche Rai Sport ha svelato le sue carte, a cominciare dal “jolly” Qatar. Palinsesti Rai Sport, autunno 2022: i Mondiali di calcio l’offerta Sportiva della Rai è dominata dai Mondiali 2022 di calcio, in programma dal 22 novembre al 18 dicembre nello Stato emirato del Vicino Oriente. La Rai, che detiene i diritti in chiaro, offrirà un’importante copertura: tutte le partite saranno trasmesse in diretta, tra Rai 1, Rai 2 e Rai Sport+, con la rete ammiraglia che ospiterà i match ad ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Paola Ferrari Sarà unnel segno dei Mondiali di calcio (senza l’Italia), ma non solo. Alla presentazione deiRaiprossima stagione tv, anche Raiha svelato le sue carte, a cominciare dal “jolly” Qatar.Rai: i Mondiali di calcioivaRai è dominata dai Mondialidi calcio, in programma dal 22 novembre al 18 dicembre nello Stato emirato del Vicino Oriente. La Rai, che detiene i diritti in chiaro, offrirà un’importante copertura: tutte le partite saranno trasmesse in diretta, tra Rai 1, Rai 2 e Rai+, con la rete ammiraglia che ospiterà i match ad ...

