Mirco e Andrea Minguzzi, medaglie di famiglia. E quella promessa alla mamma… (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da Pescara 2009 a Orano 2022. Dopo tredici anni un altro Minguzzi brilla d'argento ai Giochi del Mediterraneo. Mirco, fratello dell'oro olimpico a Pechino 2008 Andrea, non ha mancato l'obiettivo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da Pescara 2009 a Orano 2022. Dopo tredici anni un altrobrilla d'argento ai Giochi del Mediterraneo., fratello dell'oro olimpico a Pechino 2008, non ha mancato l'obiettivo ...

Da Pescara 2009 a Orano 2022. Dopo tredici anni un altro Minguzzi brilla d'argento ai Giochi del Mediterraneo. Mirco, fratello dell'oro olimpico a Pechino 2008 Andrea, non ha mancato l'obiettivo medaglia al suo debutto nella competizione, salendo sul secondo gradino del podio nei - 87 kg della lotta greco - romana.