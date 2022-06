L’ex capo dell’Ajax afferma che gli agenti del giocatore legato al Man United potrebbero consigliare alla star di scioperare

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il linkfine dell’articolo. Il Manchestervede Antonycome uno dei loro principali obiettivi estivi. Attualmente in procinto di concludere accordi per Frenkie De Jong del Barcellona e Tyrell Malacia del Feyenoord, oltre a offrire un contratto al free agent Christian Eriksen, una volta che il duro lavoro del club inizierà a dare i suoi frutti, si prevede che i 20 volte vincitori del campionato lo faranno cerca un nuovo attaccante di destra. Sebbene si ritenga che Erik ten Hag sia entusiasta di una riunione con l’ala Antony, i nuovi datori di lavoro dell’olandese non sono disposti a soddisfare le richieste di prezzo di 70 milioni di ...