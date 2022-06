La Juve farà un ultimo tentativo per un ex-attaccante (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Juventus sta lavorando sul mercato degli attaccanti, ma non ha ancora dimenticato colui che a fine mercato il club ha scelto di non riscattare:... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lantus sta lavorando sul mercato degli attaccanti, ma non ha ancora dimenticato colui che a fine mercato il club ha scelto di non riscattare:...

Pubblicità

romeoagresti : #Mandragora: #Juve e #Fiorentina hanno l’intesa da giorni, ma i Viola non hanno ancora chiuso con il giocatore. Il… - sscraffaele : Koulibaly-Juve è una cosa che su sono inventati i non colorati. K2 non farà un torto del genere a noi. #Koulibaly - pormeccartnei74 : @Vale96L Soprattutto per sviare l'attenzione dalle chiusure 'zero' della juve (che comunque mercato lo farà) e dall… - 84Darion : @ElMik18 @FI69interista @Gazzetta_it @SandroSca Pensa te che se cerchi le notizie sulla juve ne trovi 3 entro la gi… - Angiolett__11 : @Venom_1908 quindi farà la storia del milan e poi andrà alla juve? -

Aumenta il pressing su Scamacca: le cifre del nuovo contratto Scamacca © LaPresseE probabilmente non lo farà con la maglia del Sassuolo. Il talento italiano, infatti, è entrato in tempi non sospetti prima nel mirino della Juventus e poi anche dell'Inter, ma, ... E' solo un arrivederci: Genoa e Cagliari le grandi assenti della Serie A ... il Genoa, prima dell'arrivo delle tre sorelle storiche che noi tutti conosciamo ovvero Juve, Inter ... Serve fare cassa e acquistare innesti importanti per una stagione che non farà sconti. La squadra ... Calciomercato.com Scamacca © LaPresseE probabilmente non locon la maglia del Sassuolo. Il talento italiano, infatti, è entrato in tempi non sospetti prima nel mirino della Juventus e poi anche dell'Inter, ma, ...... il Genoa, prima dell'arrivo delle tre sorelle storiche che noi tutti conosciamo ovvero, Inter ... Serve fare cassa e acquistare innesti importanti per una stagione che nonsconti. La squadra ... La Juve farà un ultimo tentativo per un ex-attaccante