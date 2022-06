Ius scholae, la legge oggi alla Camera: il cavallo di Troia dello ius soli per un milione di stranieri (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu — La proposta di legge sullo Ius scholae — nient’altro che l’ennesimo tentativo di far passare lo ius soli per vie traverse — approda in Aula oggi pomeriggio, con la discussione generale. La Commissione Affari costituzionali della Camera ha infatti dato il via libera alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla base dello ius scholae, votando il mandato al relatore a riferire in Aula. Ius scholae approda in Aula La maggioranza si è spaccata sul voto: la Lega ha votato contro il testo congiuntamente a Fratelli d’Italia. Se il testo venisse approvato quasi un milione di minorenni stranieri (nati in Italia o arrivati entro i 12 anni) avrebbero facoltà di chiedere la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu — La proposta disullo Ius— nient’altro che l’ennesimo tentativo di far passare lo iusper vie traverse — approda in Aulapomeriggio, con la discussione generale. La Commissione Affari costituzionali dellaha infatti dato il via liberaproposta disulla cittadinanza sulla baseius, votando il mandato al relatore a riferire in Aula. Iusapproda in Aula La maggioranza si è spaccata sul voto: la Lega ha votato contro il testo congiuntamente a Fratelli d’Italia. Se il testo venisse approvato quasi undi minorenni(nati in Italia o arrivati entro i 12 anni) avrebbero facoltà di chiedere la ...

