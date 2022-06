(Di mercoledì 29 giugno 2022) Una foto curiosa è stata condivisa sui profili social del. Il club appena retrocesso in Serie B ha infatti pubblicato un’immagine che ritrae l’attaccante del Manchester City, Erling Haland con la maglia del Grifone. Ma come è arrivata al norvegese quella? Secondo quanto riportato da Buoncalcioatutti.it la maglia delsarebbe stata inviata al bomber dal compagno di nazionale Leo, difensore in prestito alnegli ultimi mesi. @Erlingpic.twitter.com/1z26x1H1oC —CFC (@CFC) June 29, 2022 SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Haaland posa con la maglietta del #Genoa: c’è lo zampino di #Ostigard? -

SPORTFACE.IT

Il ragazzo che segna più die Mbappé e che in Europa è secondo solo a Lewandowski quando si toglie scarpini e ... ha firmato maglie, sorriso e ringraziato per i complimenti, si è messo in...Il ragazzo che segna più die Mbappé e che in Europa è secondo solo a Lewandowski quando si toglie scarpini e ... ha firmato maglie, sorriso e ringraziato per i complimenti, si è messo in... Haaland posa con la maglietta del Genoa: c'è lo zampino di Ostigard Una foto curiosa è stata condivisa sui profili social del Genoa. Il club appena retrocesso in Serie B ha infatti pubblicato un'immagine che ritrae l'attaccante del Manchester City, Erling Haland.